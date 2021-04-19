В Петербурге завели дело после падения лепнины на коляску с ребенком

11:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Санкт-Петербурге на коляску с двухлетним ребенком упала лепнина с фасада дома. По данному факту следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте СК по региону.
По информации следствия, отслоение и падение фрагмента лепнины с балкона, расположенного на пятом этаже, произошло 17 апреля.
"Неустановленные работники ООО "Жилкомсервис № 3 Московского района" ненадлежащим образом обеспечивали техническое состояние многоквартирного жилого дома № 167 на Московском проспекте вследствие чего 17 апреля 2021 года с балкона, расположенного на 5-м этаже, произошло отслоение и падение фрагменты лепнины. Двухлетний мальчик получил тяжкий вред здоровью. В настоящее время ребенок находится в детской больнице, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Ранее фасад дома частично обрушился на Страстном бульваре в Москве. В результате происшествия никто не пострадал.
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