СК возбудил дело после падения футбольных ворот на ребенка на юге Москвы

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В столичном Следственном комитете возбудили уголовное дело, после того как ребенок получил травмы из-за падения на него футбольных ворот в Даниловском районе. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

"По данным следствия, 30 мая 2021 года на спортивной площадке, расположенной вблизи улицы Лестева в городе Москве, футбольные ворота упали на малолетнего мальчика. После случившегося у ребенка была диагностирована черепно-мозговая травма", – говорится в сообщении.

В СК уточнили, что дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее похожая ситуация произошла в Кунцеве. Там хоккейные ворота упали на 6-летнего мальчика. Ребенку потребовалась госпитализация.