Россия не будет депортировать иностранцев в условиях пандемии COVID-19

11:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
В министерстве внутренних дел РФ заявили, что в связи с пандемией COVID-19 не будут выдворять иностранцев. Кроме того, ведомство не станет аннулировать их документы, приводит ТАСС заявление руководителя главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой.
"В этот период времени в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения о депортации, выдворении или о нежелательности нахождения, а также не будут аннулироваться те документы, которые есть на руках у иностранных граждан", – сообщила Казакова. Она добавила, что сотрудники ведомства не аннулируют визы, патенты, разрешения на трудовую деятельность, а также виды на жительство.
В России за последние сутки было зарегистрировано 4 774 случая коронавирусной инфекции, из них 1 959 – в столице. Всего в РФ зафиксировано 62 773 случая коронавируса. Умерли 555 человек с COVID-19, выписан 4891 пациент.
Ранее стало известно, что иностранцы могут работать в Москве без патента на трудовую деятельность.
Кроме того, мигрантов предложили приравнять к гражданам РФ для получения пособий.
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