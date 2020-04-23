Россия не будет депортировать иностранцев в условиях пандемии COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

В министерстве внутренних дел РФ заявили, что в связи с пандемией COVID-19 не будут выдворять иностранцев. Кроме того, ведомство не станет аннулировать их документы, приводит ТАСС заявление руководителя главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой.

"В этот период времени в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения о депортации, выдворении или о нежелательности нахождения, а также не будут аннулироваться те документы, которые есть на руках у иностранных граждан", – сообщила Казакова. Она добавила, что сотрудники ведомства не аннулируют визы, патенты, разрешения на трудовую деятельность, а также виды на жительство.

В России за последние сутки было зарегистрировано 4 774 случая коронавирусной инфекции, из них 1 959 – в столице. Всего в РФ зафиксировано 62 773 случая коронавируса. Умерли 555 человек с COVID-19, выписан 4891 пациент.

Ранее стало известно, что иностранцы могут работать в Москве без патента на трудовую деятельность.

Кроме того, мигрантов предложили приравнять к гражданам РФ для получения пособий.