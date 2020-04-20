Мигрантов предложили приравнять к гражданам РФ для получения пособий

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Агентство стратегических инициатив (АСИ) выдвинуло предложение о временном приравнивании мигрантов к гражданам РФ для получения пособий по безработице. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на документ, написанный на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

Известно, что в письме не были уточнены конкретные категории мигрантов, к которым должна быть применена данная мера.

При этом документе отмечается, что подобная инициатива уже работает в Португалии. Так, в стране на время пандемии коронавируса COVID-19 в социальных правах к гражданам были приравнены 580 тысяч мигрантов.

В агентстве также выступили за подготовку безработных мигрантов "для рынков обслуживания инфраструктуры". Для этого в АСИ посчитали возможным перераспределить средства нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Ранее стало известно, что всем иностранцам в России продлят срок пребывания из-за коронавируса. В частности, трудовые мигранты получили право обратиться за получением новых патентов без выезда за пределы РФ.