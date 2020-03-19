Всем иностранцам в России продлят срок пребывания из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Всем иностранным гражданам в России продлят срок пребывания из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В целях обеспечения реализации прав и свобод граждан, а также учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, с 19 марта 2020 года иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории РФ", – сказал собеседник агентства.
Для этого гражданам необходимо обратиться в ближайший к месту своего фактического проживания орган МВД с заполненным заявлением в произвольной форме.
В ведомстве сообщили, что прибывшим в РФ на основании визы гражданам будет продлен ее срок действия, независимо от цели въезда в Россию. Если срок визы истек, то срок временного пребывания также будет продлен.
Также срок пребывания продлевается гражданам, которые прибыли в страну в порядке, не требующем получения визы. Иностранным гражданам с временным разрешением на проживание в стране или видом на жительство также будет продлен срок пребывания, если срок основного документа истек.
Кроме того, возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, находящимся в России. Трудовые мигранты также имеют право обратиться за получением новых патентов без выезда за пределы РФ.
Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Там выявлено более 80,9 тысячи случаев заражения вирусом. Из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось.
Общее число инфицированных во всем мире достигло более 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло. Всего в России число заболевших достигло 199.
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