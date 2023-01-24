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"Актуальный репортаж": россиянка получила уголовное дело за покупки Louis Vuitton

"Актуальный репортаж": россиянка получила уголовное дело за покупки Louis Vuitton

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Россиянка должна компании Louis Vuitton почти 800 тысяч рублей. На нее завели уголовное дело из-за поддельных сумок и туфель, которые остановили на российской границе. Заказ из Турции так и не доехал до адресата, зато теперь ей придется объяснять все в суде. И это несмотря на то, что производитель из России ушел.

Какие еще покинувшие страну бренды остаются под защитой таможни? И как не попасть в неприятную ситуацию, заказывая что-либо за границей? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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