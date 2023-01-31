Убийца модели Гретты Ведлер в Москве предстанет перед судом

Фото: телеграм-канал ''ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ''

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 24-летнего Дмитрия Коровина, который проходит по делу об убийстве модели Гретты Ведлер. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

24 февраля 2021 года Коровин в нетрезвом состоянии находился в одном из отелей на улице Смоленской. Во время конфликта он ударил девушку кулаком в лицо. Она упала на кровать, после чего обвиняемый вновь атаковал ее. Далее злоумышленник положил подушку жертве на лицо и стал душить, из-за чего она умерла.

Коровин попытался скрыть факт преступления, поместив тело модели, постельное белье и ее одежду в чемодан, который перевез в Липецк. Он хранил его около года в багажнике автомобиля. 12 марта 2022 года тело было найдено.

Злоумышленник после убийства украл смартфон девушки, а также ее вещи. Коровин также оформил от ее имени кредит на 743 тысячи рублей. У него был пароль от ее банковского счета, поэтому обвиняемый установил на свой телефон приложение, привязав счет. Впоследствии он оплачивал покупки через него.

Коровина обвиняют в убийстве, краже и мошенничестве. Дело передали в Пресненский районный суд. Известно, что Коровин признался в совершенных преступлениях.

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