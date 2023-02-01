Люберецкий суд начал выездное заседание по делу Сергея Фургала. Присяжные могут начать обсуждение вердикта после того, как экс-губернатор Хабаровского края выступит с последним словом. По предварительным данным, обсуждение вердикта займет у присяжных несколько часов.

Фургала обвиняют в организации покушений и убийства двух предпринимателей, однако он не признает своей вины. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.