Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Происшествия

Люберецкий суд начал выездное заседание по делу Сергея Фургала

Люберецкий суд начал выездное заседание по делу Сергея Фургала

Экс-губернатор Хабаровского края выступит с последним словом перед присяжными заседателями

В Тверском суде началось рассмотрение дела о крупнейшей афере с билетами театров

Фургал попросил признать его невиновным в организации убийств конкурентов

Суд отправил в СИЗО главу IT-управления ФТС Васильева

"Московский патруль": Суд изберет наказание главе IТ-управления ФТС России Васильеву

Суд арестовал главу IТ-управления ФТС России Васильева по делу о взятке

"Актуальный репортаж": серийный убийца кошек получил 2,5 года колонии в Москве

Судебный процесс над автоподставщиком начался в Москве

Водитель Lexus, зажавший руку полицейского стеклом в Москве, получил 5 лет колонии

Люберецкий суд начал выездное заседание по делу Сергея Фургала. Присяжные могут начать обсуждение вердикта после того, как экс-губернатор Хабаровского края выступит с последним словом. По предварительным данным, обсуждение вердикта займет у присяжных несколько часов.

Фургала обвиняют в организации покушений и убийства двух предпринимателей, однако он не признает своей вины. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика