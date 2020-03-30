Эксперты объяснили, почему самоизоляцию необходимо вводить для всех россиян

В Москве и еще нескольких регионах объявили режим всеобщей самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Людям разрешается выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Вместе с тем российское правительство призвало распространить подобные меры на всю страну. Рассказываем, где уже введены ограничения и почему практику самоизоляции следует применять по всей России.



Оставайтесь дома

В Москве с 30 марта действует режим самоизоляции для всех жителей столицы независимо от возраста. Такие меры были введены в том числе из-за того, что ранее порядка 20% москвичей проигнорировали требование не покидать дома без крайней необходимости.

Согласно действующим сегодня правилам, выходить на улицу можно в следующих случаях:



при обращении за экстренной медпомощью или в связи с иной прямой угрозой жизни и здоровью;

при поездках на работу, если это необходимо;

при походе в ближайший магазин или аптеку;

при выгуле домашних животных (не дальше 100 метров от дома);

при необходимости вынести мусор.

В связи с этим значительно снизилось количество транспорта и горожан на улицах. Кроме того, в столице обещают в скором времени ввести специальные пропуска, без которых нельзя будет покидать дом. Пока они не нужны для передвижения по городу, однако потребуются после того, как столичное правительство выпустит документ о порядке их выдачи. Также жители Москвы должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, находясь на улицах, в магазинах, в транспорте и других общественных местах. Для этого в помещениях наносят специальную разметку.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам всех остальных регионов страны проработать подобные ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. По его мнению, они дадут положительный эффект. Стоит отметить, что режим всеобщей самоизоляции уже начал действовать не только в Москве и Подмосковье, но и, например, в Мурманской и Липецкой областях, а также в Татарстане. Кроме того, с 31 марта он вводится и в Калининградской области.

Вместе с тем Владимир Путин назвал оправданным введение режима самоизоляции в Москве и Подмосковье, а также призвал жителей страны со всей ответственностью отнестись к введенным ограничениям.



Правительство также одобрило поправки в КоАП, касающиеся ужесточения ответственности за нарушение карантинного режима. Согласно изменениям, побег с карантина, который может повлечь за собой опасные последствия для других граждан, будет караться взысканиями от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Если нарушение режима повлечет за собой не только заражение, но и смерть другого человека, то граждане должны будут заплатить от 150 до 300 тысяч рублей, должностные лица – от 300 до 500 тысяч рублей, юрлица – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Госдума планирует принять поправки 31 марта. Кроме того, в Москве в ближайшие дни собираются установить региональную ответственность за нарушение режима самоизоляции. А столичный парламент, в свою очередь, готов оперативно принять законодательные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.



Китай пошел на поправку

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Сперва в Китае количество заболевших инфекцией стремительно увеличивалось. Однако на сегодняшний день уже 93% всех зараженных выздоровели. Более того, официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн сообщил, что распространение коронавирусной инфекции на территории страны удалось остановить.

По последним подсчетам, число заразившихся COVID-19 Китае достигло не менее 82 тысяч человек, из которых более 3 тысяч скончалось. При этом больше 75 тысяч пациентов выздоровело. По словам посла КНР в России Чжана Ханьхуэйя, в Ухане на данный момент не выявлено ни одного нового случая заражения.





Чжан Ханьхуэй посол КНР в России Сейчас Китай своевременно координирует меры по профилактике, контролю эпидемий и сортировке районов, в которых идет возобновление работы и производства.

"Мы полны решимости добиться победы в борьбе с эпидемией, и мы не остановимся на достигнутом и будем вести борьбу с ней так же ожесточенно, как и в самом начале", – пояснил посол.

В январе текущего года из-за распространения коронавируса жителям города Ухань запретили покидать городские границы, а позднее и свои жилые комплексы. При этом с городом было прекращено любое транспортное сообщение. Позднее карантин ввели и во всех городах провинции Хубэй. За несоблюдение режима люди здесь несут ответственность вплоть до уголовной. Также на территории всей страны отменили все массовые мероприятия.

В феврале в Китае был создан чрезвычайный центр по предотвращению угрозы ввоза из-за границы случаев заражения COVID-19. Его специалисты собирают, а затем анализируют информацию о вспышках инфекции, помогают местным властям координировать работу и так далее. Вместе с тем во многих административных центрах было принято решение выплачивать людям деньги за добровольное сообщение о симптомах заражения COVID-19.



По данным ВОЗ на 30 марта , коронавирусом в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. В России на данный момент подтверждено 1836 случаев болезни, 66 человек выздоровели.

Почему в России нужна самоизоляция?

Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко в беседе с Москвой 24 отметил, что меры по самоизоляции показали свою эффективность в Китае, где сейчас уже практически закончилась эпидемия коронавируса.

"В Китае купировали этот процесс развития и остановились где-то на 80 тысячах. Потому что были очень жесткие меры карантина, дисциплинарные меры и отслеживание всех больных и людей, контактировавших с ними. Это привело к очень хорошему эффекту", – пояснил специалист.





Александр Бутенко заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Меры, которые были в Китае, очень близки к тем, что стали применять у нас.

Вирусолог добавил, что если все россияне будут соблюдать режим самоизоляции, то в скором времени Россия также сможет пройти пик заболеваемости.

"Болезнь проходит иногда без клинических симптомов, поэтому очень важно делать наиболее полный охват населения, чтобы выявить носителей. Потому что те люди, которые больны вирусом, могут вообще не обращаться к врачам. Вроде бы чувствуют себя хорошо, но при этом они являются переносчиками вируса и источниками заражения для других людей, у которых болезнь может протекать в клинически выраженной форме", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

В свою очередь, врач-эксперт Тимур Пестерев добавил в разговоре с Москвой 24, что изоляционные меры помогут дать время системе здравоохранения справиться со случаями заболевания без перегрузки.





Тимур Пестерев врач-эксперт Эти меры вкупе с мерами по выявлению заболевших позволили свести почти к нулю эпидемию в Китае. Там большое количество тестов делали всем подряд и таким образом преодолели ситуацию.

По его словам, после введения таких жестких мер видимых результатов можно будет ожидать не раньше чем через две недели. А пока количество заболевших будет увеличиваться, в том числе из-за безответственного поведения некоторых людей в прошедшие дни, полагает врач.