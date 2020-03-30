Режим самоизоляции ввели в Татарстане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Татарстане ввели режим самоизоляции для всех жителей республики. По словам заместителя премьер-министра региона Лейлы Фазлеевой, подобная мера поспособствует предотвращению заражения населения коронавирусом, передает ТАСС.

"С 30 марта 2020 года в Республике Татарстан для всех граждан старше 65 лет есть правило самоизоляции. И покидать место самоизоляции не желательно, не рекомендуется, только в случае, если есть прямая угроза жизни и здоровью", – говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие меры распространяются на всех жителей, проживающих в Татарстане.

Фазлеева отметила, что вводимая мера становится более жесткой и сложной, однако, несмотря на это, она призвала граждан к ее принятию.

Ранее стало известно о введении режима полной самоизоляции в Калининградской области. Власти региона последовали призыву премьер-министра РФ Михаила Мишустина к введению в субъектах страны мер, аналогичных столичным.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения жителей по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, градоначальник дал распоряжение о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Такие же меры были введены в Подмосковье.

Кроме того, в ближайшее время будет введена система спецпропусков, которые будут позволять жителям выходить из дома. Пока что они еще не введены. Помимо этого, москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.