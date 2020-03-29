Спецпропуска для передвижения по Москве пока не требуются – штаб

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Специальные пропуска для передвижения по Москве пока не нужны, они понадобятся только после того, как выпустят соответствующий акт. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Спецпропуска из пункта 9.3 указа, их вид, порядок выдачи, способ получения будет определен отдельным актом правительства Москвы", – говорится в сообщении штаба.

В воскресенье, 29 марта, Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. В ближайшие дни в столице выходить на улицу можно будет при наличии спецпропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

Квартиру разрешается покидать только в крайних случаях. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.

В штабе ранее сообщили, что почти 40% пациентов в Москве с коронавирусом на ИВЛ моложе 40 лет. Отмечалось, что доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ.

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.