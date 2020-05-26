Россияне рассказали о готовности соблюдать соцдистанцирование на пляжах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Горностаев

Сервис OneTwoTrip провел опрос по поводу готовности россиян соблюдать социальную дистанцию во время отдыха на курорте, если сезон будет открыт, сообщает RT. В опросе приняли участие 2,5 тысячи человек.

Так, стало известно, что 20,5% респондентов не готовы придерживаться данной норме, считая это излишней предосторожностью. В то же время более 31% опрошенных считает необходимым соблюдение социальной дистанции.

29% участников исследования отметили, что не будут посещать курортные места. Они отдали предпочтение диким и безлюдным пляжам.

Кроме того, более трети опрошенных планируют отказаться от использования общественных раздевалок (35,7%). Каждый пятый респондент заявил, что будет дополнительно дезинфицировать используемые шезлонги.

В вопросе купания в воде 30% опрошенных предложили свои варианты соблюдения норм санитарной безопасности. В частности, они считают разумным купаться рано утром или во время обеда, когда на пляже находится мало отдыхающих.

Ранее портал по поиску работы Superjob провел опрос по поводу необходимости услуг психолога после снятия режима самоизоляции. 86% респондентов заявили, что не будут нуждаться в подобной поддержке. 7% опрошенных считают, что после пандемии коронавируса им понадобится помощь психолога.