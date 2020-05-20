Россияне рассказали о своих занятиях в период самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евегний Самарин
Большинство россиян в период самоизоляции занимались домашними делами, показал опрос аналитического центра НАФИ.
Это 72% респондентов, передает RT. Чуть более половины рассказали, что продолжали работать, преимущественно удаленно.
Саморазвитию и обучению посвятили свое время 36% опрошенных. Большинство из них уделили время изучению иностранных языков и программирования.
Почти треть респондентов во время режима самоизоляции в основном отдыхали и развлекались, в большей степени этому уделяли время мужчины. 26% занимались спортом, 22% – детьми. 23% россиян сообщили, что помогали другим и занимались благотворительностью.
В опросе участвовало более 1 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Участники могли выбрать несколько вариантов ответа на предложенные вопросы.
Исследовательская компания GfK сообщила, что россияне после окончания режима самоизоляции планируют проводить свое время в большинстве случаев вне дома. Порядка 50% россиян собираются встретиться со своими друзьями и родственниками, еще около 40% опрошенных первым делом пойдут к парикмахеру и косметологу.
Каждый третий опрошенный хочет пойти в магазин одежды и торговый центр. Отправиться в путешествие желают 35% респондентов.
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