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Россия прекратила выполнение вывозных рейсов из-за рубежа, организованных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что решение о прекращении вывозных рейсов связано с возобновлением международного транспортного авиасообщения. Так, граждане РФ получили возможность вернуться на родину регулярными рейсами.
Кроме того, альтернативой вывозным рейсам станут коммерческие самолеты, которые собираются вернуться в РФ после выполнения грузовых, грузопассажирских и транзитных перелетов. В данный момент подобные перевозки производит авиакомпания "Аэрофлот".
Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией и еще тремя странами. Соответствующее распоряжение было утверждено кабмином РФ.
Так, были сняты ограничения на въезд в Россию для граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Кореи. Сообщалось, что полеты пока будут проводить раз в неделю.
РФ возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей
15 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границ с Южной Осетией. Уточнялось, что приезжать в Россию и покидать ее смогут некоторые специалисты, а также члены экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах.
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