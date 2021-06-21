Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетят с загрузкой 100%

С 1 июля в Турции отменят комендантский час, который вводили из-за пандемии. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Уже 22 июня Турция снова примет российских туристов. Спрос на путевки ажиотажный. Первые рейсы заполнены на 100%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Только в Анталью во вторник прилетят 33 самолета – это почти 10 тысяч пассажиров. Всего за этот курортный сезон страна рассчитывает принять около четырех миллионов туристов из России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.