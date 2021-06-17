Станцию "Кунцевская" БКЛ метро оформят в стилистике античной мозаики

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Станцию "Кунцевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро оформят в стилистике античной мозаичной технологии терраццо, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Там можно будет пересесть на действующие станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской и Филевской линий, а также на платформу Кунцево МЦД-1.
По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, Москомархитектура уже согласовала архитектурно-художественную концепцию станции.
"Все поверхности – полов, стен и потолков – имитируют античную мозаичную технологию терраццо в светло-сером оттенке. На потолке также используются глянцевые белые панели, они подобны просветам в скалах. Геометричность и прямые углы станции нивелируются крупногабаритными цилиндрическими светильниками. Они придают интерьеру грандиозность и вместе с тем некоторую камерность", – рассказал Кузнецов.
Он добавил, что в качестве основного источника света на платформе и в павильоне используют накладные цилиндрические светильники с рассеянным светом. Их отделают матовыми алюминиевыми панелями с фоторисунком терраццо. Такой же принт используют на потолке. Пол облицуют светло-серым гранитом.
Открытие станции запланировано на этот год. Она позволит улучшить транспортное обслуживание прилегающих районов и разгрузить улично-дорожную сеть запада и северо-запада столицы.
Станция "Кунцевская" Большой кольцевой линии является мелкого заложения. Ее возводят вдоль Рублевского шоссе на участке между Молдавской улицей и путями МЦД-1.
Будущая станция состоит из двух платформ берегового типа с подземным и наземным вестибюлями.
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