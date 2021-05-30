Бочкарев оценил готовность станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев заявил, что основные монолитные конструкции станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро готовы на 80%. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Здесь будет сформирован крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит три линии метро – БКЛ, Филевскую и Арбатско-Покровскую, МЦД и наземный городской транспорт", – подчеркнул специалист.

Станция "Кунцевская" Большой кольцевой линии является станцией мелкого заложения. Ее возводят вдоль Рублевского шоссе, на участке между Молдавской улицей и путями МЦД-1.

Будущая станция состоит из двух платформ берегового типа с подземным и наземным вестибюлями, как отметил генеральный директор Мосинжпроект Юрий Кравцов.

Накануне Андрей Бочкарев рассказал, как проходят работы по строительству станции "Сокольники" Большой кольцевой линии метро. По словам заммэра Москвы, речь идет о 59-процентной готовности станции.