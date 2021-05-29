Бочкарев оценил готовность станции "Сокольники" Большой кольцевой линии

14:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Станция "Сокольники" Большой кольцевой линии метро завершена на 59%. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам строительства Андрей Бочкарев, передает Агентство "Москва".
"В настоящий момент на станции БКЛ "Сокольники" близятся к завершению работы по возведению монолитных железобетонных конструкций в зоне пересадки на одноименную станцию Сокольнической ветки", – рассказал специалист.
Представитель мэрии также добавил, что на станции продолжаются архитектурно-отделочные работы, идет монтаж оборудования и инженерных систем. Кроме того, на станции "Сокольники" установили эскалаторы.
Ожидается, что станция будет обслуживать более 310 тысяч человек в сутки. Потоки пассажиров на вход-выход и пересадку разведут за счет кольцевого балкона для подъема с платформы и дополнительных эскалаторов.
Как объяснил гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов, строительство станции "Сокольники" БКЛ осложнено близостью жилой застройки и одноименной станции Сокольнической линии.
Ранее Бочкарев рассказал о ходе работ над станцией "Кунцевская" западного участка Большой кольцевой линии метро. По словам заммэра, данная платформа завершена на 80%.
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