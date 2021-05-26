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Транспорт

10:38

Монолитные конструкции станции "Кунцевская" БКЛ метро выполнены на 80%

транспорт метро строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Основные монолитные конструкции станции "Кунцевская" западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро готовы на 80%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, станция соединяет западный и юго-западный участки БКЛ метро.

"Здесь будет сформирован крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит три линии метро – БКЛ, Филевскую и Арбатско-Покровскую, МЦД и наземный городской транспорт", – приводит слова Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Как рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, станция "Кунцевская" строится вдоль Рублевского шоссе, между Молдавской улицей и МЦД-1.

"В отделке станции используют природные материалы: полы выложат полированным гранитом светло-серого цвета, ступени, край платформы и полы пешеходного перехода облицуют термообработанным гранитом, а стены и колонны – керамогранитом", – пояснил Кравцов.

Ранее Бочкарев рассказал, что запуск БКЛ метро позволит улучшить доступность более сотни точек притяжения, в числе которых парки и прогулочные зоны, корпуса вузов, объекты спорта, культуры и досуга.

Кроме того, стало известно, что до конца 2021 года не планируется перекрывать радиальные линии для строительства БКЛ.

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