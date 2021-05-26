Монолитные конструкции станции "Кунцевская" БКЛ метро выполнены на 80%

10:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Основные монолитные конструкции станции "Кунцевская" западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро готовы на 80%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, станция соединяет западный и юго-западный участки БКЛ метро.
"Здесь будет сформирован крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит три линии метро – БКЛ, Филевскую и Арбатско-Покровскую, МЦД и наземный городской транспорт", – приводит слова Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
Как рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, станция "Кунцевская" строится вдоль Рублевского шоссе, между Молдавской улицей и МЦД-1.
"В отделке станции используют природные материалы: полы выложат полированным гранитом светло-серого цвета, ступени, край платформы и полы пешеходного перехода облицуют термообработанным гранитом, а стены и колонны – керамогранитом", – пояснил Кравцов.
Ранее Бочкарев рассказал, что запуск БКЛ метро позволит улучшить доступность более сотни точек притяжения, в числе которых парки и прогулочные зоны, корпуса вузов, объекты спорта, культуры и досуга.
Кроме того, стало известно, что до конца 2021 года не планируется перекрывать радиальные линии для строительства БКЛ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: