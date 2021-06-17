Станция метро "Университет дружбы народов" Троицкой линии завершена на 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительство станции "Университет дружбы народов" Троицкой линии столичного метрополитена завершено более чем на 50%, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Новая станция строится на границе районов Обручевского и Коньково, вдоль улицы Академика Опарина, около пересечения с улицей Миклухо-Маклая.
"В шаговой доступности от новой станции расположено несколько крупных столичных вузов, в том числе Российский университет дружбы народов, Российский государственный геологоразведочный университет, Институт биоорганической химии РАН. С открытием станции тысячи студентов смогут добираться до мест обучения на метро, реже используя наземный транспорт", – приводятся слова Загрутдинова на портале мэра и правительства Москвы.
По его словам, на первом участке линии, протяженность которого превышает 13 километров, на сегодняшний день строятся пять станций – "Улица Новаторов", "Университет дружбы народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир" и "Мамыри".
"С вводом Троицкой линии разгрузятся Калужско-Рижская и Сокольническая линии метро. Строительство очень важно для Коммунарки, Щербинки, Троицка", – добавил Загрутдинов.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее сообщил о старте работ над двумя станциями центрального участка Троицкой линии метро. Речь идет о станциях "Академическая" и "Улица Строителей". Готовность ограждения на месте строительства "Академической" оценивается в 15%. Непосредственно разработка грунта может быть начата в августе 2021 года.
Центральный участок Троицкой линии метро расположен на территории от станции "Улица Новаторов" до станции "Севастопольский проспект". Общая протяженность радиального направления составляет почти 40 километров. Пользоваться новой линией смогут порядка 100 тысяч человек.
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