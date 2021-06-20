В центре Москвы обновляют асфальт методом "бесшовной укладки". Сейчас Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы закрыты. Успеют ли рабочие уложиться в график и как там будет организовано движение – в сюжете телеканала Москва 24.