В Бразилии тысячи людей вышли на акции протеста. Они обвиняют президента в недостаточно эффективных мерах по борьбе с коронавирусом. От COVID-19 в стране скончались уже полмиллиона человек. Президент Бразилии Жаир Болсонару неоднократно выступал против введения жестких карантинных мер, скептически относился к ношению масок, и затягивал приобретение вакцин от вируса.

Всего в мире заразились с начала пандемии почти 180 миллионов человек. За сутки добавилось около 350 тысяч новых случаев. За весь ковидный период выздоровели свыше 160 миллионов, за минувшие сутки выписали более 350 тысяч человек. Скончались накануне почти 8 тысяч пациентов.

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