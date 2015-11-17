Причиной крушения А321 над Синаем стал теракт – ФСБ

Крушение Airbus A321 объявили террористическим актом, сообщает телеканал "Москва 24".
По словам главы ФСБ Александра Бортникова, эксперты нашли среди обломков и в багаже следы взрывчатки – бомба сработала во время полета. Про словам руководителя ведомства, сработало самодельное взрывное устройство мощностью до килограмма в тротиловом эквиваленте, в результате чего самолет развалился в воздухе.
Владимир Путин уже причислил катастрофу к наиболее кровавым преступлениям и пообещал, что спецслужбы "найдут виновников теракта в любой точке мира и покарают", сообщает ТАСС.
О том, что на борту самолета сработала бомба, заявляли и американские следователи. Эксперты полагают, что устройство могли заложить близ линии подачи топлива самолета. Мощность была рассчитана на то, чтобы после взрыва загорелось горючее.
Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.
В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.
В настоящее время ведется расследование причин аварии. В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
8 ноября Владимир Путин подписал указ о временном запрете перелетов из России в Египет.