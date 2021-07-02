Посольство Италии в России перевыпустит истекшие в период пандемии визы

Посольство Италии в Москве начало перевыпускать истекшие за время пандемии визы. Об этом сообщил посол Паскуале Террачано. Правда, он подчеркнул, что воспользоваться документами пока нельзя.

Россиян в Италию не пускают. Однако в дипмиссии подчеркнули, что вопрос восстановления туристических отношений зависит от скорости вакцинации в РФ. Пока эпидемиологическая ситуация ухудшается и о возобновлении туризма, несмотря на открытое авиасообщение, речи не идет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.