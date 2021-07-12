Россияне назвали места для идеального летнего отпуска

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Более 60% россиян считают пляжный отдых на отечественных или зарубежных курортах идеальным вариантом летнего отпуска. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir, передает РИА Новости.

"Идеальный отпуск, по мнению 33,6% россиян, – это пляжный отдых на отечественных курортах. Реализовать эту возможность нынешним летом планируют 29,8% респондентов", – говорится в сообщении.

Около 26,6% принявших участие в опросе россиян назвали идеальным отдыхом отпуск на зарубежных курортах, при этом реализовать свои планы текущим летом планируют только 4,7%.

Аналитики также выяснили, что 40,4% россиян планируют провести отпуск на даче или дома. Порядка 11,5% опрошенных собираются путешествовать по России, 0,6% – отправиться за границу.

Ранее врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг и клинический психолог Михаил Хорс рассказали о правилах поведения на работе после отпуска.

Эксперты отметили, что после отдыха необходимо не избавляться от стресса, а постараться его испытать. В этом случае, негативных эмоций будет меньше. Специалисты считают, что после отпуска стресс появляется не из-за выхода на работу, а из-за самой работы.