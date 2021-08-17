Таиланд планирует открыть границы для привившихся "Спутником V" туристов

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Таиланд в ближайшее время планирует открыть границы для туристов, привившихся "Спутником V". Это позволит отдыхающим избежать 14-дневного карантина. Об этом сообщает АТОР.
В свою очередь, посольство королевства в Москве призвало не торопиться. Там напомнили, что, кроме заявления чиновника, других официальных сообщений о въезде в Таиланд вакцинированных "Спутником V" и о регистрации этой вакцины на территории страны не было.
Эксперты отмечают, что одобрение российской вакцины будет проходить в несколько этапов. Процесс уже запущен, и скоро туристы смогут посещать Таиланд без обязательного 14-дневного карантина.
По словам Ютасака Супасорна, с 16 августа этот срок сокращается до недели. После чего путешественники смогут отправиться в другие регионы Таиланда, открытые для туризма: на острова Самуи, Пханган, в провинцию Краби и ряд других.
Для отдыха на Пхукете необходимо будет предоставить сертификат о вакцинации, заполнить свидетельство о въезде и иметь подтверждение бронирования (с предоплатой) в сертифицированном отеле для путешественников. Также потребуется оплатить четыре ПЦР-теста, установить мобильное приложение для отслеживания местоположения и состояния здоровья. Страховка покроет лечение минимум на 100 тысяч долларов, включая риски коронавируса.
Ранее Венгрия разрешила невакцинированным туристам посещать страну без прохождения карантина. Требовалось предоставить лишь отрицательный ПЦР-тест.
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