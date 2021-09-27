В РФ стартовали акции ко Всемирному дню туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В честь этого Ростуризм, а также некоторые компании подготовили различные акции для путешественников, сообщает РИА Новости.

Совместно с Почтой России ведомство запустило символическую акцию, в рамках которой россияне могут бесплатно отправить открытку в любую точку страны в период с 27 по 29 сентября. Она выполнена в виде билета, на котором адресант указывает маршрут или направление, путешествие по которому он желает совершить получателю.

"Сотни направлений можно выбрать в России: увидеть красоту Русского Севера в Карелии, поехать на Алтай, Кавказ или отправиться к Черному морю, слетать туристическими чартерами в гостеприимную Казань или отдохнуть на теплых термах Тюмени", – отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, напомнив, что в РФ начинается сезон осенних и зимних путешествий.

Она также подчеркнула, что необязательно ехать куда-то далеко, так как интересные места найдутся в каждом из родных для россиян городов и регионов.

Кроме того, Ростуризм вместе с региональными комитетами по туризму Санкт-Петербурга и Татарстана проводит конкурс, в котором можно выиграть тур на двоих в Северную столицу или в Казань. Подробности можно узнать на портале RussiaTravel.

Также в честь праздника собственные акции и скидки запустили некоторые туристические компании и сервисы по планированию путешествий.

Ранее по случаю Всемирного дня туризма аналитики решили изучить, с какими вопросами чаще всего обращались к "Яндексу" россияне, собираясь в путешествия. Больше всего туристов интересовало, как зарегистрировать карту "Мир" для получения туристического кешбэка.

Многие обращались к помощи "Яндекса" для выбора наиболее подходящего автобуса для семейных путешествий. Другие же хотели узнать, сколько стоит поездка по Золотому кольцу России на двоих. Менее всего интересовало россиян, какие страны открыты для въезда.

