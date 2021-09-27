В Крыму с начала года отдохнули свыше 8 млн человек

Фото: Depositphotos/artem_furman

Более 8 миллионов человек отдохнули в Крыму с начала года, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что туристический поток растет с каждым годом.

"По состоянию на 27 сентября он (поток. – Прим. ред.) уже превысил 8 миллионов человек. За 2014–2020 годы в Крыму открыли 44 новых объекта размещения на почти 3 000 номеров. С начала этого года в республике появились шесть новых отелей на 240 номеров. Кроме того, была проведена модернизация и реконструкция 86 санаторно-курортных и гостиничных комплексов", – подчеркнул Аксенов.

Глава республики заявил, что у Крыма большие возможности и перспективы развития как круглогодичного туристического и курортного центра мирового уровня.

Ранее сообщалось, что туристы, путешествующие на автомобиле, чаще всего рассматривали маршруты по Крыму, Алтаю, Дагестану и другим местам.