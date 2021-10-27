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17:34

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Онищенко назвал "живодерским" совет врача, призвавшего непривитых "помирать" дома

"Живодерские высказывания". Допустимо ли отказывать непривитым в помощи
медицина общество эксклюзив

Иркутский врач Владимир Новожилов неосторожным высказыванием спровоцировал скандал регионального уровня. Детский хирург призвал непривитых больных коронавирусом "не звонить в скорую и помирать дома", потому что из-за них переполнены больницы. Рассказываем, какую реакцию вызвали слова медика в области и столице.

"Помирайте дома"

Фото: vk.com/irkutskgov

Главный врач городской Ивано-Матренинской детской больницы в Иркутске, хирург Владимир Новожилов 25 октября во время прямого эфира в соцсетях призвал непривитых больных коронавирусом "не звонить в скорую и помирать дома", потому что из-за них переполнены больницы.

Если вы не привились и заболели, тогда не звоните в скорую, помирайте дома. Можете не прививаться. Ну тогда и не занимайте места тех людей, кого надо оперировать, спасать от онкологии, спасать от травм.
Владимир Новожилов
главный врач городской Ивано-Матренинской детской больницы

После этого многие пользователи социальных сетей раскритиковали врача за резкое высказывание. "Разве позволено ему решать, кого лечить, а кого пнуть и оставить без оказания помощи? Это наглость!" – написал один из пользователей соцсетей. "Пусть тогда и налоги только с вакцинированных берут, решать он будет: лечить или не лечить", – добавила другой юзер.

Министерству здравоохранения региона даже пришлось выступить с официальным заявлением, что медицинскую помощь в области будут получать все пациенты вне зависимости от вакцинации.

Высказывание Владимира Александровича эмоциональное, но оно вовсе не означает, что тем, кто не вакцинирован, не будет оказываться медицинская помощь. Минздрав гарантирует, что будет.
Яков Сандаков
министр здравоохранения Иркутской области

В региональном Минздраве подчеркнули, что слова Владимира Новожилова были лишь призывом к вакцинации и к ответственному отношению к здоровью.

Сам детский хирург также подтвердил, что его слова о невакцинированных гражданах были призывом задуматься о личной ответственности за свое здоровье. При этом предложение "помирать дома" было вырвано из контекста, отметил медик.

"Вопрос вакцинации – это личное дело каждого. Но по этой логике и вопрос ответственности за последствия при отказе от вакцинации должен быть личным делом", – сказал Владимир Новожилов.

"Лечить нужно всех"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Москвой 24 раскритиковал иркутского врача за неосторожное высказывание.

Это живодерские высказывания. Лечить нужно всех. А то, что такой бред несет, да еще мой коллега, это категорически недопустимо.
Геннадий Онищенко
депутат Госдумы

Согласно российскому законодательству, вакцинация должна проводиться на добровольной основе, за исключением отдельно оговоренных групп населения, подчеркнул парламентарий. Геннадий Онищенко назвал источником проблемы низкий уровень медицинской культуры.

Ранее сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направили вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко совместное письмо с предложением сделать вакцинацию от коронавируса фактически обязательной для всех.

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