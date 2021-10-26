Иркутский врач объяснил слова "помирайте дома" в адрес непривитых

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Главный врач детской больницы в Иркутске Владимир Новожилов заявил, что его слова о гражданах, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, были призваны задуматься о личной ответственности за свое здоровье. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что предложение "помирать дома" было вырвано из контекста.

"Вопрос вакцинации – это личное дело каждого. Но по этой логике и вопрос ответственности за последствия при отказе от вакцинации должен быть личным делом", – пояснил Новожилов.

По его словам, в настоящее время многие граждане не могут получить плановую медицинскую помощь из-за того, что часть больниц перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом.

25 октября во время прямого эфира в социальных сетях, отвечая на один из вопросов, Новожилов заявил: "Если вы не привились и заболели, тогда не звоните в скорую, помирайте дома".

Слова Новожилова ранее прокомментировал глава регионального министерства здравоохранения Яков Сандаков. По его словам, высказывание Новожилова не означает, что тем, кто не прошел вакцинацию, не будет оказываться помощь в полном объеме.

Министр пояснил, что в регионе зафиксировано немало случаев, когда люди намеренно не соблюдают введенные ограничения и без объективных причин отказываются от вакцинации, а также активно пропагандируют свою точку зрения.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан, в том числе для жителей старше 60 лет.