В иркутском Минздраве объяснили слова врача, посоветовавшего непривитым умирать дома

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В Минздраве Иркутской области объяснили переживанием за здоровье детей слова главного врача городской Ивано-Матренинской детской больницы Виктора Новожилова, который заявил, что непривитые от COVID-19 должны "помирать дома".
Как отметил глава регионального министерства здравоохранения Яков Сандаков, высказывание Новожилова не означает, что тем, кто не прошел вакцинацию, не будет оказываться помощь в полном объеме.
"Все мы знаем, как он переживает за своих маленьких пациентов. Дети стали болеть тяжело, и этот факт очень беспокоит Владимира Александровича. Сегодня в области много коек отданы под коронавирус, переносятся плановые операции, госпитализации", – приводятся слова Сандакова на официальной странице ведомства во "ВКонтакте".
Министр рассказал, что в регионе зафиксировано немало случаев, когда люди намеренно не соблюдают введенные ограничения и без объективных причин отказываются от вакцинации, а также активно пропагандируют свою точку зрения.
В понедельник, 25 октября, во время прямого эфира в социальных сетях, отвечая на один из вопросов, Новожилов заявил: "Если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома".
По его словам, в пандемию система здравоохранения перегружена, а граждане, которые не проявили ответственного отношения к своему здоровью, занимают места в больницах, тем самым заставляют ожидать плановой помощи людей, которые привились.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан, в том числе для жителей старше 60 лет.
Кроме пожилого населения, прививку должны сделать медработники, государственные гражданские и муниципальные служащие, учащиеся, достигшие 18 лет, сотрудники заведений общепита и торговли, туристической и коммунальной областей, сотрудники промышленных и транспортных предприятий, работники сферы бытового обслуживания, энергетики, вахтовики, волонтеры и лица, проживающие в социальных учреждениях.
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