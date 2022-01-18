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Общество

16:13

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Кому и на какой срок дадут медотвод от вакцинации против коронавируса

Отменить или отложить: кому противопоказано делать прививку от COVID-19
общество медицина

Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к прививке от коронавируса. В частности, от процедуры освобождаются граждане с гиперчувствительностью к компонентам вакцины. Рассказываем, кому еще полагается медотвод и на каких условиях.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кому дадут медотвод?

Приказ с перечнем противопоказаний к прививке от коронавируса был подписан главой Минздрава Михаилом Мурашко. В документе обозначены как временные причины для освобождения от процедуры, так и бессрочные.

Получить медотвод навсегда могут граждане с гиперчувствительностью к компонентам вакцины и те, у кого в истории болезни имелись случаи тяжелых аллергических реакций. Сюда же относятся люди, которые столкнулись с поствакцинальными осложнениями. Речь идет о судорожном синдроме, анафилактическом шоке, подъеме температуры выше 40 градусов, тяжелых генерализированных аллергических реакциях, гиперемии (покраснении) или отеке в месте укола.

Временный медотвод полагается гражданам с острыми инфекционными заболеваниями, протекающими в средней или тяжелой форме. Перенести процедуру можно и при неинфекционных заболеваниях, обострении хронических недугов. В обоих случаях прививка откладывается на период болезни и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. Кроме того, перенести вакцинацию до нормализации температуры тела можно при острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и ОРВИ, протекающих в легкой форме.

В документе отдельно отмечается, что при злокачественных новообразованиях противопоказаны препараты "КовиВак", "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н". При этом беременных и кормящих женщин нельзя прививать вакцинами "Спутник Лайт", "КовиВак", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н", "Гам-КОВИД-Вак-Лио" и "Спутник М".

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все ли случаи указали?

Врач и телеведущий Александр Мясников удивился, что в список бессрочных противопоказаний попали безобидные, по его мнению, гиперемия и отек в месте инъекции. Специалист отметил, что они часто проявляются у людей, особенно молодых.

"Включение гиперемии (покраснения) и отека в месте инъекции в список абсолютных и бессрочных противопоказаний ставит жирный крест на вакцинации, так как эти невинные явления являются рутинными при этой процедуре", – убежден Мясников.

Я лично после участия в испытаниях "Спутника" получил уже две ревакцинации, и да – было небольшое покраснение и умеренный отек в месте инъекции.
Александр Мясников
врач и телеведущий

В свою очередь, врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок пояснил Москве 24, что данный список противопоказаний нужен больше для медицинских специалистов. По его словам, опираясь на рекомендации Минздрава, они более свободно смогут выдать постоянный или временный медотвод, если у пациента есть проблемы со здоровьем.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Самые тяжелые ситуации как раз отнесены в абсолютные противопоказания, включая реакции на месте введения вакцины. Я сталкивался с тем, что бывают огромные отеки на полруки", – сказал специалист.

При этом эксперт полагает, что в перечне противопоказаний не указаны четкие требования для определения осложнений после предыдущих уколов.

В этом списке не указаны критерии гиперемии и отека, сколько сантиметров должен быть отек, чтобы считаться тяжелым последствием. Есть эпилепсия, при которой может начаться приступ даже при температуре выше 37,5 градуса, а не при 40 градусах. Непонятно, отводить их от вакцинации или нет.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог

Иммунолог надеется, что в будущих обновлениях противопоказаний и рекомендаций специалисты уточнят все детали. При этом он подчеркнул, что вакцинация является самым эффективным методом профилактики коронавирусной инфекции.

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Федотов Анатолий

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