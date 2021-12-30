Минздрав РФ зарегистрировал препарат "КОВИД-глобулин"

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Минздрав России выдал постоянное регистрационное удостоверение препарату "КОВИД-глобулин". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех".

Препарат от коронавируса холдинга "Нацимбио" и госкорпорации "Ростех" на основе антител переболевших прошел клинические испытания и подтвердил эффективность, безопасность и способность нейтрализовать вирус, уточнили специалисты.

Для создания "КОВИД-глобулина" потребовалось 2,5 тонны биоматериала.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что разрабатываемый специалистами препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител эффективен и против нового "Омикрон"-штамма.

Гинцбург уточнил, что клинические исследования препарата планируют начать после новогодних праздников. Завершить их планируют в течение трех месяцев.

