Медведев заявил, что РФ должна быть независима в производстве иммунобиологических лекарств

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Россия должна обеспечить свою независимость в производстве иммунобиологических препаратов, поскольку страна еще долго не будет иметь доступа к зарубежным аналогам, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.
"На зарубежные аналоги мы не можем рассчитывать в долгосрочной перспективе. Речь идет о полной независимости России в этой сфере, формировании мощной технологической базы, которая позволит быстро разворачивать производство эффективных препаратов", – сказал он на совещании по теме совершенствования иммунопрофилактики в борьбе с биологическими угрозами.
Медведев отметил, что в этих целях необходимо определить перспективные направления для разработки и производства иммунобиологических лекарств, внимательно проанализировав потребности отечественного здравоохранения. Кроме того, по его словам, для организации производства потребуется собственное оборудование и достаточное количество исходного сырья.
Ранее Медведев заявил, что пандемия коронавирусной инфекции по-прежнему представляет собой серьезную проблему, о которой нельзя забывать. Медведев призвал не забывать об опыте и выводах, полученных в ходе комплексной работы по противодействию распространению коронавируса. Также он предложил рассмотреть возможность создания надежной системы защиты от новых вирусов.
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