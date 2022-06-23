В РФ имеются достаточные запасы вакцины против чумы – Роспотребнадзор

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В России сформированы достаточные запасы вакцины для специфической профилактики чумы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"В России применяется вакцина чумная живая сухая на основе вакцинного штамма Y. pestis EV линии НИИЭГ производства Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. Вакцина против чумы на территории РФ имеется в достаточном количестве", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что в России разработаны и зарегистрированы все необходимые для диагностики препараты, тест-системы и питательные среды. В настоящее время лабораторную диагностику вируса осуществляют специализированные учреждения Роспотребнадзора. Инфраструктура данных учреждений отвечает стандартам биологической безопасности, а их сотрудники обучены правилам работы с опасными инфекциями.

"Все противочумные учреждения Роспотребнадзора обеспечены этими препаратами, в том числе ПЦР-тест-системами, и всегда готовы к проведению исследований", – добавили в ведомстве.

15 июня Роспотребнадзор ввел дополнительные меры в России из-за риска завоза чумы. Высшим должностным лицам российских регионов рекомендовали обеспечить готовность уполномоченных органов к проведению мероприятий по недопущению возникновения и распространения инфекции среди населения.

Региональным властям также поручили определить категории граждан, которым необходима обязательная вакцинация против чумы.