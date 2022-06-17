Эндокринолог перечислила симптомы чумы

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Эндокринолог Зухра Павлова перечислила симптомы, которые появляются при заражении чумой. Эксперт напомнила, что при любых недомоганиях необходимо сразу обращаться к врачу. По ее словам, заболевший чумой должен обязательно находиться под наблюдением специалистов.

"Сухость во рту, жажда, тошнота, рвота, позже рвота с кровью "кофейной гущей", белый налет на языке. Боли в животе, понос с кровью. Отекшее лицо "с маской ужаса и страданий". Под синюшной кожей становятся заметными увеличенные сосуды", – цитирует ее "Газета.ру".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России нет высоких рисков по заболеваемости холерой или чумой. Тем не менее она отметила, что нужно быть готовыми к возможным осложнениям ситуации.

Еще до этого ведомство ввело дополнительные меры из-за риска завоза чумы. В частности, граждан стали информировать о мерах профилактики чумы. Роспотребнадзор рекомендовал оценить готовность больниц в случае выявления инфицированного.