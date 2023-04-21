Ракова сообщила о переходе московских больниц на безбумажный формат работы

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В столичных стационарах начался процесс перехода с бумажных носителей на электронные. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Впервые формат "цифрового госпиталя" начнут внедрять во флагманских центрах ГКБ имени В. В. Вересаева и НИИ СП имени Н. В. Склифосовского. В дальнейшем принцип интегрируют во все столичные медучреждения.

"Сегодня мы имеем все возможности, чтобы перейти на новый технологический уровень организации работы госпиталей, включающий отказ от дублирования цифровых данных на бумаге", – рассказала она.

Ракова пояснила, что благодаря цифровизации система здравоохранения становится прозрачной, а работа врачей – более эффективной. Качество медицинской помощи таким образом повышается.

Флагманские центры станут первыми по внедрению формата из-за особенности их работы. В центрах пациентам оказывают экстренную помощь, когда на счету каждая минута.

До этого стало известно, что процесс получения детских справок, в том числе по болезни, для посещения бассейна или поездки в санаторий, упростили путем интеграции ЕМИАС и МЭШ. Теперь соответствующие документы передаются медорганизациями напрямую в электронный журнал МЭШ, и родителям не нужно предоставлять справки в бумажном формате.

