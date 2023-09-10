Третьяковка предложила "Росатому" создать капсулу для "Троицы"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Третьяковская галерея предложила госкорпорации "Росатом" создать специальную климатическую капсулу для иконы Андрея Рублева "Троица", которая была написана в XV веке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в "Росатоме".

Представитель корпорации рассказал, что в настоящее время в госкорпорации ждут точное технического задание от галереи. Он также отметил, что "Росатом" имеет дочернюю инжиниринговую компанию "Элерон", занимающуюся разработкой и производством высокотехнологичных систем защиты и безопасности.

По словам замдиректора Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева по научной работе, доктора искусствоведения Геннадия Попова, икону можно перевозить только в спецкапсуле, которая может самостоятельно поддерживать необходимый микроклимат. Он отмечал, что "Троица" имеет много "хронических заболеваний", поэтому иконе должен быть обеспечен щадящий способ перевозки.

О том, что икону вернут Русской православной церкви стало известно 15 мая. 4 июня ее выставили в храме Христа Спасителя в Москве, в котором она находилась до 19 июля.

После экспонирования специалисты приступили к обследованию "Троицы". Ящик с ней вскрыли 24 июля. В центре Грабаря отмечали, что предположительный срок восстановления иконы может превысить год.

В августе завершилось обследование "Троицы" в центре Грабаря, однако дату расширенного реставрационного совета пока не назначили.

Икону "Троица" доставили из храма Христа Спасителя в реставрационный центр Грабаря