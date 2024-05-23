Милена Авимская распахнула двери Театра Российской армии для москвичей

Фото: Анненкова Дарья Игоревна

Директор Театра Российской армии Милена Авимская открыла двери культурного учреждения для жителей столицы. Там для москвичей старшего возраста прошли экскурсия и просмотр спектакля "Карнавал", сообщает Агентство "Москва".

Инициатором мероприятия стала Авимская.

"В марте этого года она заняла пост руководителя учреждения и стала первой женщиной, возглавившей Театр Российской армии за все время его существования", – говорится в сообщении.

Уточняется, что обзорные экскурсии для представителей старшего возраста проходят регулярно. Так, у участников мероприятий есть возможность познакомиться с историей театра, а также посетить лучшие спектакли. Директор культурного учреждения лично приветствует экскурсантов.

По словам Авимской, запрос жителей Москвы на культуру высокий.

"Считаю, что наша задача – приложить максимум усилий к тому, чтобы они продолжали приходить в театр. Убеждена, что если у человека, особенно пожилого, есть интерес к творчеству, должны быть и люди, которые помогут ему раскрыться", – подчеркнула она.

Целью таких мероприятий является знакомство зрителей с театром, формирование клуба друзей театра, а также возможность сделать культуру и искусство ближе для каждого.

"Город талантов, город ценителей театра, музыки, живописи и литературы – вот какой я вижу Москву", – отметила директор Театра Российской армии.

Ранее Авимская сообщила, что 18 сентября Центральный академический Театр Российской армии расширит свой режим работы на дневное время.

Культурное заведение начнет работать с 12:00. Гости смогут зайти в музей, кафе, посмотреть ретроспективу театра или посетить мастер-клуб. Помимо этого, по словам Авимской, в учреждении также планируют проводить фестивали и конкурсы.

