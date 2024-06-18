В центре Москвы можно бесплатно арендовать площадки для проведения мероприятий

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Москвичи смогут бесплатно арендовать городские площадки в центре столицы для проведения мероприятий в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", сообщается на портале мэра и правительства города.

Жители столицы смогут организовать мероприятия в парке "Горка", который находится возле станций метро "Лубянка" и "Китай-город". Здесь расположены сразу четыре площадки, которые доступны для бронирования.

Так, на среднем уровне парка находится многоместный амфитеатр, площадь которого превышает 80 квадратных метров. В нем смогут разместиться до 30 посетителей. Здесь москвичи смогут провести мастер-классы, лекции и интеллектуальные игры. Кроме того, площадка подойдет для организации выступлений артистов. Амфитеатр также оборудован звукоусиливающим оборудованием.

Над амфитеатром располагается ротонда, которая тоже может стать площадкой проведения мероприятий. Небольшое строение с куполом и колоннами является самой высокой точкой и главным архитектурным украшением парка, из которого открывается панорамный вид. Вокруг нее были установлены удобные скамейки, на которых одновременно смогут сидеть до 10 человек. Здесь москвичам удастся организовать творческие встречи, мастер-классы и интеллектуальные игры.

Кроме того, на газонах возле амфитеатра и ротонды парка "Горка" смогут свободно расположиться до 30 человек. На траве могут быть проведены пленэры. Москвичи также могут предпочесть более активные развлечения, организовав занятия йогой, медитацией или растяжкой. Здесь также удастся провести занятия по уличному фитнесу.

Забронировать можно и баскетбольную площадку с искусственным полем и спортивными снарядами. Она расположилась на площади более 450 квадратных метров и может принять до 30 посетителей. Это место подойдет для проведения тренировок, а также организации турниров и чемпионатов. Площадка открыта для посещения с апреля по ноябрь.

Мероприятия также можно организовать в сквере Девичьего Поля, который представляет собой небольшой парк в форме треугольника, расположенный неподалеку от Садового кольца. Здесь оборудована сцена с искусственным освещением, площадка возле которой может вместить более 100 человек. В этом месте удастся организовать мастер-классы, литературные чтения и концерты. Уровень разрешенного шума даст возможность воспользоваться звукоусиливающим оборудованием. Рядом со сквером для удобства москвичей расположена городская парковка.

В этом сквере можно арендовать и спортивную зону, на которой есть оборудование для тренировок. Ее площадь составляет 100 квадратных метров, что позволяет заниматься спортом в группе до 30 человек. Там могут проводиться силовые тренировки, а также занятия по уличному фитнесу или растяжке. Удастся также организовать кроссфит.

В центре Москвы получиться забронировать и большие площадки, например Никитский бульвар. Гостям будет предоставлена территория площадью три тысячи квадратных метров. Также среди удобств арендаторы получат Wi-Fi, технические помещения и городскую парковку. Площадка также оборудована точкой подключения к электричеству.

Однако в этом месте запрещены громкие звуки, в связи с чем площадка может использоваться для выступлений без звукового сопровождения. Здесь будет удобно актерам, мимам или жонглерам. Кроме того, в этом месте могут быть организованы пленэры, тематические мастер-классы, винтажные маркеты или ярмарки. Также на этой площадке сможет разместиться художественная выставка.

Для проведения громкого концерта подойдет площадка в Парке Горького. Здесь арендаторам также будет разрешено использовать звукоусиливающее оборудование. Москвичи могут арендовать сцену в форме полумесяца, которая расположена возле народной обсерватории. Ее также можно использовать для проведения уроков живописи, литературных чтений и лекций. На площадке смогут с удобством расположиться до 30 человек.

Также мероприятие удастся организовать на сцене в Таганском парке. Площадка занимает 30 квадратных метров и подразумевает присутствие до 30 посетителей. Арендаторы смогут пользоваться точкой подключения к электричеству, техническим помещением и Wi-Fi. Здесь часто проводятся крупные городские и локальные фестивали, конкурсы и спортивные праздники.

Сцена является универсальной и может принять как музыкальные, танцевальные, театральные и цирковые выступления, так и мастер-классы, кинопоказы, литературные чтения, занятия йогой, воркаутом и кроссфитом.

Ранее стало известно, что большинство москвичей предпочитают в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" посещать кинопоказы, концерты, стендап-выступления и театральные поставки. В соответствующем опросе, организованным проектом "Активный гражданин", так ответили 25% жителей города.

