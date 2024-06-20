Волонтер Раззакова: в ЮЗАО соберут 8 тонн гуманитарной помощи для новых регионов

Фото: Агентство "Москва"/Кристина Петрова

Глава волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова во время встречи с членами молодежной палаты столичного района Зюзино заявила о намерениях собрать 8 тонн гумпомощи для новых регионов. Ее слова передает Агентство "Москва".

"Жители ЮЗАО активно участвуют в сборе гуманитарных грузов, мы приглашаем и вас принять в этом участие, будем сотрудничать с молодежной палатой", – подчеркнула она.

Встреча прошла перед открытием нового штаба по сбору помощи "Москва помогает" по адресу Севастопольский проспект, дом 61, корпус 1.

По словам Раззаковой, в новый штаб можно принести все необходимое. Как она указала, помощь предназначается для участников спецоперации и их семей, а также для жителей новых регионов. Любой желающий может принести продукты и лекарства.

"Точный список необходимого можно будет уточнить в штабе", – сказала глава центра.

Вместе с тем она пригласила депутатов на открытие штаба и предложила им побывать на фестивале волонтерского движения 25 июня. Кроме того, Раззакова отметила, что команда юго-запада столицы совместно с руководителем исполкома "ЕР" округа и "Мосволонтером" завершили гуманитарный выезд в зону СВО.

Ранее сообщалось, что ресурсный центр "Мосволонтер" подготовил масштабную программу мероприятий в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Его директор Александр Левит рассказал, что мероприятия посвятят популярным направлениям добровольчества. Также центр проведет творческие мастер-классы.

