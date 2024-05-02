Новости мира: в Тбилиси протестующие попытались штурмом взять парламент Грузии

В Грузии после принятия во втором чтении законопроекта об иноагентах протестующие в Тбилиси попытались прорваться в здание парламента. Демонстранты били окна, кидали бутылки и камни в полицейских. Спецназ пытался их оттеснить от входа с помощью водометов и слезоточивого газа. Кроме того, в здании выключили подсветку и объявили красный уровень безопасности.

Колумбия с 2 мая разрывает дипломатические отношения с Израилем из-за ситуации в секторе Газа. Об этом объявил президент страны Густаво Петро во время первомайской демонстрации. В свою очередь глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал президента Колумбии антисемитом.

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