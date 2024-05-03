Новости мира: протестующие в Тбилиси объявили бессрочную акцию неповиновения

Протестующие в Тбилиси объявили бессрочную акцию неповиновения. Они требуют освободить всех задержанных, наказать сотрудников МВД, участвующих в разгонах митингов, а также отозвать закон "Об иноагентах". Как сообщил Минздрав Грузии, всего в ходе акций протеста госпитализировали 15 человек. В основном у пострадавших зафиксировали различные травмы лица, головы и других частей тела, а также интоксикацию и респираторные осложнения.

Наводнение на юге Бразилии признали сильнейшим в истории региона. В результате стихии пострадали больше 150 городов. По меньшей мере 10 тысяч человек были вынуждены покинуть дома. Вооруженные силы Бразилии направили для помощи пострадавшим восемь самолетов и около 600 военных. Объявлен режим ЧС.

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