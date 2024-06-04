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04 июня, 13:52

Спорт

Песков назвал обвинения Microsoft в адрес России огульной критикой и клеветой

Фото: depositphotos/wolterke

Обвинения американской корпорации Microsoft в адрес РФ в распространении негативной информации о предстоящей Олимпиаде в Париже – огульная критика и клевета. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает телеканал "360".

Так политик отреагировал на заявление западной прессы со ссылкой на отчет Microsoft о том, что Россия якобы ведет информационную кампанию, направленную на срыв Олимпийских игр во Франции. По словам Пескова, такие сообщения под собой не имеют никакой аргументации, являются абсолютной клеветой и не имеют к реальности никакого отношения.

Ранее Microsoft подготовила доклад, в котором утверждается, что Россия якобы намерена дискредитировать ОИ в Париже при помощи фейковых видеороликов. В компании указали, что, создавая такие видео, РФ якобы пытается очернить репутацию Международного олимпийского комитета на мировой арене и "создать ожидание вспышки насилия во время Олимпиады".

На Олимпиаде-2024 в Париже могут выступить 108 российских спортсменов

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