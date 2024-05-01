Командование ВСУ продолжает отправлять на передовую неподготовленных солдат. Об этом заявил один из военнопленных. По его словам, около 60% людей непригодны к службе.

По мнению военного эксперта подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, страны Запада выделили Украине деньги с условием, что ВСУ наберут определенное количество людского резерва. Из-за этого в украинскую армию попадают люди с психическими отклонениями или с серьезными заболеваниями.

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