Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 12:30

Политика

Командование ВСУ направляет на фронт неподготовленных солдат

Командование ВСУ направляет на фронт неподготовленных солдат

ВС РФ сбросили 15 авиабомб на позиции ВСУ в Красногоровке

Военный эксперт прокомментировал положение российской армии на донецком направлении

Кадры уничтожения танка Abrams в районе Бердычей российскими военными появились в Сети

Российские военные эвакуировали подбитый в районе Бердычей танк Abrams

Новости мира: митинг в поддержку закона об иноагентах прошел в Грузии

Новости мира: Маск назвал безумием работу над соглашением о безопасности Украины на 10 лет

Новости мира: Маск оценил работу над соглашением о безопасности Украины на 10 лет

Новобахмутовка перешла под контроль российской армии

Военный эксперт оценил потенциал американских истребителей F-16

Командование ВСУ продолжает отправлять на передовую неподготовленных солдат. Об этом заявил один из военнопленных. По его словам, около 60% людей непригодны к службе.

По мнению военного эксперта подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, страны Запада выделили Украине деньги с условием, что ВСУ наберут определенное количество людского резерва. Из-за этого в украинскую армию попадают люди с психическими отклонениями или с серьезными заболеваниями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоИван ЕвдокимовМария Антропова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика