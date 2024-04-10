Пашинян заявил, что руководство Нагорного Карабаха хотело взять власть в Армении

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Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что руководство Нагорного Карабаха после выхода из непризнанной республики планировало взять власть в Армении в сентябре-октябре 2023 года. Об этом он заявил в парламенте.

По его словам, у него есть материалы, которые показывают, каков был их план.

"Они заявляли, что, если в Нагорном Карабахе не получается, мы пойдем и возьмем власть в Армении", – сказал Пашинян.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от Нагорного Карабаха, а это сделала сама Армения, проявив инициативу и не проинформировав Москву. Он добавил, что это заявление является лишь констатацией произошедшего факта.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Жителей региона стали перевозить в Армению.

