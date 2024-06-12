МИД: Дания не предоставила доказательств причастности россиянки к шпионажу

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МИД РФ следит за развитием событий в ситуации с задержанием 11 июня в Дании россиянки по подозрению в оказании содействия иностранным спецслужбам. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Копенгаген не предоставил пока никаких доказательств ее вины.

Она заявила, что в датских спецслужбах лишь сослались на недавнюю публикацию в некоторых стран Европы журналистского расследования в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, которые живут за границей. Именно поэтому, как утверждает Захарова, была задержана россиянка.

Представитель МИД РФ уточнила, что посольство в Дании уже потребовало от властей отпустить девушку и выразило готовность помочь ей в этом.

"Дания под предлогом якобы шпионской деятельности в попытках дискредитировать организации соотечественников и заставить их участников отказаться от поддержки РФ фактически занялась "чисткой" собственного населения", – передает ее слова пресс-служба ведомства.

Между тем Захарова предупредила, что любой россиянин может оказаться под ударом спецслужб Дании, однако Москва продолжит защищать права проживающих за рубежом граждан РФ.

Ранее окружной суд Гданьска приговорил гражданина РФ к 2,5 года лишения свободы. Его обвинили в шпионаже в пользу российской разведки. По данным прокуратуры Гданьска, россиянин устанавливал и поддерживал контакты с польскими силовиками, участвуя в сообществах по военно-исторической реконструкции.

