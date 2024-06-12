Посла Австрии вызывали в МИД РФ для выяснения претензий Вены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посол Австрии в РФ Вернер Альмхофер за две недели до выдворения корреспондента ТАСС Ивана Попова из республики был вызван в МИД РФ для выяснения претензий Вены, которые направлены против российских журналистов, однако в ответ ничего не было сказано.

"Была зачитана формулировка, что по линии какого-то из ведомств, внутренних дел, есть какие-то формальности, которые они могли бы увязать, ну и так далее", – заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она также уточнила, что Россия предлагала Альмхоферу найти компромисс в ситуации с российскими журналистами. Хотя, как указала Захарова, действия Вены против представителей российских СМИ связаны не с нарушением ими правил пребывания в стране, а с русофобским настроем правительства Австрии.

"Хотели бы найти какие-то возможности для того, чтобы нам не высылать в ответ австрийских журналистов, сделать все для того, чтобы и российские, и австрийские журналисты работали", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее российская сторона объявила персоной нон грата сотрудника посольства Австрии в РФ в качестве ответной меры после решения Вены выслать двух российских дипломатов из страны и объявить их персонами нон грата.

В МИД РФ подчеркнули, что этот недружественный шаг еще более отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения. При этом в ведомстве предупредили, что на этом ответные меры не ограничатся.

