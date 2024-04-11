РФ объявила сотрудника посольства Австрии персоной нон грата

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Российская сторона объявила персоной нон грата сотрудника посольства Австрии в РФ в качестве ответной меры. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В ведомстве уточнили, что посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера вызвали в российский МИД в связи с необоснованным решением Вены выслать двух российских дипломатов из страны и объявить их персонами нон грата.

"Этот недружественный шаг еще более отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения, наносит серьезный ущерб авторитету Австрии, позиционировавшей себя как нейтральное государство и площадку международной дипломатии", – сказано в сообщении.

В министерстве сообщили, что Альмхоферу был заявлен решительный протест в связи с решением властей Вены. В качестве ответной меры Россия вручила ноту послу, в которой сказано, что его сотрудник теперь является персоной нон грата и должен покинуть РФ до конца дня 18 апреля. На этом ответные меры не ограничатся, добавили в ведомстве.

Ранее глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш объявил российского дипломата персоной нон грата. В связи с этим российский сотрудник посольства должен был уехать из страны до 10 апреля включительно. В МИД РФ пообещали ответить на действия Латвии.

До этого Словения объявила российского дипломата в Любляне персоной нон грата. По данным СМИ, словенское министерство объявило представителя российской дипмиссии нежелательным лицом за "осуществление деятельности, несовместимой с его дипломатическим статусом". Ему предписано покинуть город до 28 марта.

