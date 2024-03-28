Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку – СМИ

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Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку из-за того, что пользовался специальными рейсами, пока был премьер-министром страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал LSM.

По информации издания, об этом Кариньш заявил после беседы с премьер-министром Эвикой Силиней, которая длилась около часа. Свой пост он покинет 10 апреля. Уже 11 апреля парламент проголосует за кандидатуру нового министра.

Кариньш занимает пост министра иностранных дел Латвии с 15 сентября 2023 года. До этого он был премьер-министром страны, но в августе прошлого года объявил о своем уходе в отставку и призвал партию "Новое единство" выдвинуть нового кандидата.

Партия Кариньша сформировала правящую коалицию в сейме по итогам октябрьских выборов, получив 26 мест на выборах.